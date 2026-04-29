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Alpiarça

Alpiarça recebe iniciativa da ULS Lezíria para promover estilos de vida saudáveis

Por: Daniel Cepa 29 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Albufeira dos Patudos, em Alpiarça, vai ser o cenário da iniciativa “Pequenos Passos, Grandes Benefícios”, promovida pela Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), através da equipa do Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade. A atividade decorre no próximo sábado, dia 16 de maio, a partir das 10h00, e insere‑se nas comemorações do Dia Nacional de Luta contra a Obesidade.

Com um carácter essencialmente comunitário, a iniciativa pretende incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis, promovendo a atividade física, o convívio e a literacia em saúde junto da população. A participação é gratuita, aberta a todos os interessados e não carece de inscrição prévia.

O programa tem início com um momento de receção e acolhimento dos participantes, seguindo‑se uma caminhada em grupo, que contará com a participação de utentes, profissionais de saúde e membros da comunidade. Está igualmente previsto um momento de testemunho, dedicado à partilha de experiências relacionadas com a saúde e o bem‑estar.

A manhã inclui ainda um momento surpresa, que integra um workshop alimentar e animação de ginásio, reforçando a vertente prática e educativa da iniciativa. O encerramento está previsto para as 13h00.

A organização recomenda o uso de roupa e calçado confortável e convida os participantes a trazerem familiares e amigos, apelando à mobilização da comunidade para uma manhã dedicada à saúde, ao movimento e ao bem‑estar, num dos espaços naturais mais emblemáticos de Alpiarça.

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