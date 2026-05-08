GNR detém homem por violência doméstica em Alpiarça

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O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR deteve, no passado dia 6 de maio, um homem de 50 anos por violência doméstica, no concelho de Alpiarça.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, uma ex‑namorada de 49 anos.

No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Alpiarça, tendo a ação contado com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 7 de maio, onde lhe foram aplicadas várias medidas de coação, nomeadamente a proibição de permanecer ou se aproximar da localidade da residência da vítima, a proibição de contacto por qualquer meio, a obrigação de três apresentações semanais no posto policial da área de residência, bem como a implementação de meios eletrónicos de vigilância à distância, para controlo do cumprimento das medidas impostas.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e que a denúncia constitui uma responsabilidade coletiva, sendo fundamental para a proteção das vítimas e a prevenção de novos episódios de violência.