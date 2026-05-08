NERSANT defende estratégia integrada para atrair investimento no Oeste e Vale do Tejo

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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara do Comércio e Indústria defendeu, esta quarta‑feira, 7 de maio, em Coruche, a necessidade de uma estratégia integrada de valorização das áreas de localização empresarial como forma de reforçar a competitividade da nova NUT II Oeste e Vale do Tejo e aumentar a capacidade de atração de investimento nacional e internacional.

A posição foi assumida por Rui Serrano, presidente da NERSANT, durante a iniciativa “Potencializar a Atratividade dos Parques Empresariais”, realizada no Parque Empresarial do Sorraia, que reuniu autarquias, entidades regionais, associações empresariais e agentes ligados à promoção económica.

Na sua intervenção, Rui Serrano destacou o trabalho desenvolvido pela NERSANT na promoção internacional da região, defendendo uma atuação concertada entre municípios, comunidades intermunicipais e entidades empresariais, de modo a posicionar o Oeste e Vale do Tejo como um território preparado para acolher investimento e responder aos desafios da economia global.

Sob o conceito “Oeste e Vale do Tejo – Uma Nova Escala para Investimento”, a apresentação da associação evidenciou o potencial estratégico da nova configuração territorial da NUT II, encarada como uma oportunidade para reforçar a dimensão económica da região, captar empresas e criar condições favoráveis ao crescimento e ao emprego qualificado.

Entre as iniciativas apresentadas esteve a participação da NERSANT na MIPIM 2026, em Cannes, uma das principais feiras internacionais de investimento e desenvolvimento imobiliário, onde foram promovidos os territórios do Médio Tejo, Lezíria do Tejo e Oeste junto de investidores e parceiros estratégicos.

“A competitividade dos territórios mede‑se hoje pela capacidade de preparar o investimento, qualificar as áreas empresariais e garantir respostas rápidas e eficientes às empresas”, afirmou Rui Serrano, sublinhando que as áreas de localização empresarial são instrumentos decisivos para gerar emprego, atrair investimento e reforçar a competitividade regional.

A intervenção destacou ainda a importância da qualificação do solo empresarial, da simplificação administrativa e da articulação institucional como fatores fundamentais para aumentar a atratividade económica da região.

No âmbito da estratégia de internacionalização, a NERSANT deu também nota das ações desenvolvidas em parceria com entidades nacionais e regionais, incluindo iniciativas realizadas na Embaixada de Portugal em Paris, envolvendo investidores estratégicos, representantes institucionais e membros da diáspora portuguesa.

A associação empresarial reforçou ainda a cooperação com a AICEP e com as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo, Lezíria do Tejo e Oeste, defendendo uma estratégia conjunta de promoção económica da nova NUT II Oeste e Vale do Tejo.

Rui Serrano concluiu sublinhando que “os territórios que forem mais rápidos a preparar solo empresarial, simplificar processos e trabalhar em rede serão os que conseguirão captar o investimento dos próximos anos”.