Olavo Bilac atua em Glória do Ribatejo no próximo dia 16 de maio

Imprimir

O Município de Salvaterra de Magos promove, no próximo dia 16 de maio, um espetáculo com Olavo Bilac, numa noite dedicada à música portuguesa e ao reencontro com temas que marcaram várias gerações.

Reconhecido como uma das vozes mais emblemáticas da música nacional, Olavo Bilac traz ao Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, um espetáculo marcado pela proximidade ao público e grandes êxitos da sua carreira.

O espetáculo está marcado para as 21h e integra a programação da nova agenda trimestral do Município “Viver Salvaterra”, que pretende divulgar trimestralmente a programação cultural, desportiva, de lazer e de saúde desenvolvida pela Câmara Municipal.

As entradas são gratuitas.