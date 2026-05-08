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ULS Lezíria testa resposta a cenários de emergência no Hospital de Santarém

Por: Daniel Cepa 08 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) realizou, na tarde desta quinta‑feira, 7 de maio, um exercício de simulacro no Hospital Distrital de Santarém, envolvendo o Serviço de Urgência Geral e o percurso até ao Conselho de Administração.

A iniciativa teve como objetivo testar procedimentos internos, reforçar a articulação entre equipas hospitalares e entidades externas e avaliar a capacidade de resposta a cenários de emergência, contribuindo para a melhoria contínua dos níveis de prontidão, segurança e eficácia assistencial.

O exercício implicou a mobilização de meios operacionais e a participação de várias equipas, contando com a presença de viaturas e operacionais de diferentes entidades de socorro e emergência. No final da ação decorreu uma reunião de debriefing, destinada à análise do exercício e à identificação de aspetos a consolidar e melhorar.

Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, sublinhou a importância do simulacro, afirmando que “este exercício é essencial para testar o nível de prontidão das nossas equipas face a situações excecionais que podem impactar na segurança do doente, na segurança dos profissionais de saúde e na qualidade dos cuidados prestados, bem como na articulação com as forças de segurança e de proteção civil”.

A ULS Lezíria garante que o simulacro foi cuidadosamente planeado, tendo sido salvaguardado o normal funcionamento dos serviços e a continuidade da prestação de cuidados de saúde aos utentes.

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