Bruna é a cabeça de cartaz da festa em honra de Santo António na Raposa

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As tradicionais festas em honra de Santo António regressam à Raposa entre os dias 12 e 14 de junho, com três dias de celebrações religiosas, animação musical e iniciativas populares, que reúnem a comunidade em torno de um programa diversificado preparado pela Comissão de Festas.

As festividades têm início no dia 12 de junho, sexta-feira, pelas 20h00, com a cerimónia oficial de abertura, marcada pelo hastear da Bandeira Nacional, pelo acender da iluminação festiva e pela abertura da quermesse.

O programa da primeira noite inclui ainda a recolha das fogaceiras pela tocata do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa”, segue-se a atuação do grupo e o tradicional leilão de fogaça. Mais tarde, haverá um espetáculo musical com BYUNA e a animação prossegue pela madrugada com a atuação do DJ M Simões.

No sábado, o dia é dedicado a Santo António, o programa inicia-se logo pela manhã com a alvorada, seguindo-se o peditório pela freguesia acompanhado pela Banda Marcial de Almeirim. Pelas 16h45 realiza-se a celebração da Eucaristia Solene em honra de Santo António, que culmina às 18h00 com a procissão pelas ruas da localidade.

A componente recreativa volta a ganhar destaque à noite com a atuação de Gonçalo, novo leilão de fogaça e um espetáculo da banda Crazy Band. O encerramento musical da noite ficará a cargo da DJ Joana Diniz.

As comemorações terminam no domingo, dia 14 de junho, com a celebração da Eucaristia Dominical. O programa inclui ainda um baile com Jorge Gomes, leilão de fogaça e espetáculo do grupo Maxi. Antes do encerramento oficial dos festejos, está ainda prevista a entrega da bandeira à nova Comissão de Festas.