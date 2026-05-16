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Desporto

Evento de futsal consegue 1100 euros para Alana e Salvador

Por: Redação 16 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O evento solidário organizado pelo Futalmeirim conseguiu angariar 1100 euros para a Alana e o Salvador, duas crianças do concelho que necessitam de ajuda.

“No dia do nosso evento solidário para a Alana e para o Salvador conseguimos angariar 778 euros entre entradas e rifas. Mais tarde, entre pais, famílias e até pessoas de fora do clube, surgiu a vontade de tentarmos chegar a um valor mais ‘redondo’. Pensámos nos 1000 euros, mas o coração das pessoas foi ainda maior e conseguimos chegar aos 1100 euros”, explicou Ana Carla Silva.

A responsável pelo clube detalha que o valor já foi dividido igualmente pelas duas famílias e que as transferências já foram realizadas. “Além do valor monetário, conseguimos ainda recolher vários bens alimentares, que foram entregues às famílias logo no próprio dia do evento”, acrescentou a dirigente.

Na nota publicada nas redes sociais, Ana Carla deixa ainda uma mensagem de agradecimento: “Pode não ter sido um evento gigante em números, mas foi enorme em amor, união e solidariedade.”

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