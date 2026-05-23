PARA HOJE / 23.MAI

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Os cristãos dizem que vem aí o Pentecostes. Isso significa que passaram 50 dias desde a Páscoa. Ou melhor 49+1. E porquê? Porque 7 é o número que simboliza a perfeição, então 7×7, isto é, 7 semanas, é o tempo perfeito. O tempo de celebrar a perfeição do amor que se conquista com o Espírito de Jesus vivo. A Bíblia diz que no Pentecostes, ao contrário da Torre de Babel onde ninguém se entendia, desceram sobre a cabeça dos apóstolos umas línguas de fogo, simbolizando com isso a linguagem do amor que todos entendem e que é dom do Espírito.

Vasco P. Magalhães, sj

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