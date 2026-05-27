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Sociedade

CLDS Almeirim promove sessão sobre kits de emergência para situações de catástrofe

Por: Inês Ribeiro 27 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A CLDS 5G de Almeirim vai promover, na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, uma sessão de informação dedicada ao tema “Kit de Emergência para Situações de Catástrofe”, uma iniciativa que pretende alertar e sensibilizar a população para a importância da preparação em cenários de emergência.

A ação terá lugar no Centro Coordenador de Transportes, entre as 10h00 e as 11h30, e será dinamizada com o apoio dos Bombeiros Voluntários e da Proteção Civil Municipal de Almeirim.

Sob o lema “As emergências não avisam, prepare a sua segurança”, a sessão vai abordar os principais procedimentos de prevenção e os materiais essenciais que devem integrar um kit de emergência, contribuindo para uma resposta mais segura e eficaz em situações de catástrofe.

A participação é gratuita, mas limitada a 25 participantes, estando sujeita a inscrição prévia.

A iniciativa integra-se no trabalho de proximidade e intervenção comunitária desenvolvido pela CLDS de Almeirim, em articulação com entidades locais ligadas à proteção e segurança da população.

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