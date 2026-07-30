Fernando Daniel é o primeiro artista confirmado no Festival da Sopa da Pedra

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O cantor Fernando Daniel é o primeiro artista anunciado para o Festival da Sopa da Pedra 2026, certame que decorre entre os dias 26 e 30 de agosto, no Parque das Tílias, junto à Arena d’Almeirim.

O artista atua na noite de 30 de agosto, encerrando o festival com um concerto que promete reunir alguns dos maiores sucessos da música portuguesa contemporânea.

Fernando Daniel é atualmente um dos nomes mais reconhecidos da música nacional. A notoriedade chegou em 2016, após a vitória no programa The Voice Portugal, tendo desde então construído uma carreira marcada por êxitos como Espera, Nada Mais, Voltas, Melodia da Saudade, Tal Como Sou, Casa e Prometo.

Ao longo dos últimos anos, o cantor conquistou discos de ouro e platina, esgotou algumas das principais salas de espetáculo do país e foi distinguido com o prémio de Melhor Artista Português nos MTV Europe Music Awards. Paralelamente, assumiu também o papel de mentor no programa The Voice Portugal, onde se mantém como uma das figuras mais populares do formato.

O anúncio de Fernando Daniel marca o arranque da divulgação do cartaz da edição de 2026 do Festival da Sopa da Pedra, sendo esperados novos nomes nos próximos dias.

O Festival da Sopa da Pedra regressa entre 26 e 30 de agosto, mantendo a aposta na gastronomia, na animação e nos concertos ao vivo.