Eclipse solar vai escurecer os céus de Almeirim a 12 de agosto

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Almeirim será um dos concelhos portugueses a assistir a um dos fenómenos astronómicos mais marcantes das últimas décadas. No próximo dia 12 de agosto, um eclipse solar irá ocultar cerca de 95% do disco solar na região, proporcionando um espetáculo raro que não se repetirá tão cedo.

O eclipse terá início por volta das 18h30, atingirá o ponto máximo cerca das 19h30 e prolongar-se-á até perto das 20h30, embora os horários possam variar ligeiramente consoante a localização.

Apesar de o eclipse total apenas ser visível numa pequena faixa do distrito de Bragança, junto a Rio de Onor e Guadramil, a ocultação prevista para a região de Santarém será suficiente para provocar uma redução muito significativa da luminosidade ao final da tarde.

Durante o fenómeno, os observadores poderão notar alterações na intensidade da luz, uma ligeira descida da temperatura e até mudanças no comportamento de algumas aves e outros animais. Outro dos efeitos mais curiosos será a projeção de pequenas imagens do Sol em forma de crescente através das folhas das árvores, que funcionam como autênticas câmaras escuras naturais.

Os especialistas consideram este eclipse um acontecimento histórico. Trata-se do eclipse solar mais significativo visível em Portugal em várias décadas, sendo que a totalidade apenas tocará uma pequena zona do território nacional.

A Proteção Civil alerta para os riscos de observar o Sol sem proteção adequada. Olhar diretamente para o eclipse pode provocar lesões graves e permanentes na visão.

Para uma observação segura, devem ser utilizados exclusivamente óculos certificados para eclipses com a norma ISO 12312-2. Também é possível recorrer a métodos indiretos de observação, como a projeção através de um pequeno orifício ou a observação das projeções naturais criadas pelas copas das árvores.