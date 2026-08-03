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    Espaço Cidadão da ULS Lezíria ultrapassa os 850 atendimentos em seis meses

    Por: Daniel Cepa 03 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Espaço Cidadão da Unidade Local de Saúde da Lezíria registou 853 atendimentos nos primeiros seis meses de funcionamento, confirmando a crescente procura por este serviço de proximidade instalado no Hospital Distrital de Santarém.

    Inaugurado a 15 de dezembro de 2025, o espaço disponibiliza num único local o acesso a cerca de 150 serviços da Administração Pública, permitindo aos cidadãos tratar de diversos assuntos sem necessidade de se deslocarem a vários organismos.

    Segundo a Unidade Local de Saúde da Lezíria, os números alcançados demonstram a utilidade e a importância deste serviço, que tem vindo a afirmar-se como uma resposta prática e acessível para a população.

    Entre os serviços mais procurados encontram-se a ativação da Chave Móvel Digital, a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da carta de condução, o pedido do Cartão Europeu de Seguro de Doença e o reembolso de despesas de saúde à ADSE.

    O Espaço Cidadão resulta de uma parceria entre a Unidade Local de Saúde da Lezíria e a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, reunindo serviços de cerca de 15 entidades da administração central e local, bem como de entidades privadas que prestam serviços de interesse público.

    Além dos serviços mais solicitados, os cidadãos podem também obter senhas e cadernetas prediais junto da Autoridade Tributária, pedir certidões do registo criminal, aceder a serviços relacionados com emprego e formação profissional ou utilizar a plataforma e-fatura.

    Localizado na entrada principal do Hospital Distrital de Santarém, o Espaço Cidadão funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 13h30 às 16h30.

    A Unidade Local de Saúde da Lezíria considera que este serviço reforça a proximidade dos serviços públicos à população e contribui para simplificar o acesso a procedimentos administrativos essenciais.

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