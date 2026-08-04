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    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim abrem inscrições para a Escola de Infantes e Cadetes

    Por: Daniel Cepa 04 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estão a receber inscrições para a Escola de Infantes e Cadetes, um projeto destinado a jovens entre os 8 e os 16 anos que pretendam conhecer mais de perto o mundo dos bombeiros, desenvolver novas competências e participar em atividades formativas e de grupo.

    Segundo a corporação, os participantes terão oportunidade de aprender a ajudar os outros, trabalhar em equipa, fazer novos amigos e adquirir conhecimentos sobre proteção e segurança, participando também em atividades e desafios ao longo do ano.

    As inscrições destinam-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos.

    Os interessados podem obter mais informações através do endereço de correio eletrónico escolainfantesecadetes@bvalmeirim.pt.

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