Almeirim junta vinho ao eclipse solar

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Há concelhos que organizam palestras sobre astronomia. Outros convidam especialistas para explicar a mecânica celeste. Almeirim fez o que qualquer terra de bom senso faria: juntou vinho ao eclipse solar.

O DJ M Simões junta-se ao Lounge de Wine Tasting e Observação do Eclipse Solar para dar ritmo a um fim de tarde que promete ser memorável.

A partir das 18h, desfrute de um DJ Set enquanto acompanha, em segurança, um dos fenómenos astronómicos mais aguardados dos últimos anos. Entre boa música, uma prova de vinhos e a observação do eclipse solar, viva uma experiência diferente. Também haverá pão com chouriço da Paniborges.

Junto à ciclovia da Adega Cooperativa de Almeirim