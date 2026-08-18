Emanuel e ÁTOA em destaque nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória

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As Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória regressam à Glória do Ribatejo entre os dias 21 e 24 de agosto, num programa de quatro dias organizado pela Comissão de Festas 2026, que combina a componente religiosa com música, folclore, tradições populares e momentos de convívio para toda a família.

As celebrações arrancam ainda antes do programa principal, na quarta-feira, dia 19 de agosto, com uma Missa Solene em Honra de Nossa Senhora da Glória, às 21h00.

A abertura oficial das festividades está marcada para as 21h00 de dia 21, com a iluminação da ornamentação e fogo de estalaria, seguindo-se um baile com Jorge Paulo. Às 22h00 realiza-se o desfile de ranchos folclóricos entre a Junta de Freguesia e o recinto da festa, onde atuam o Rancho Folclórico “As Janeiras” de Glória do Ribatejo, o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Santana do Mato e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo. A noite prolonga-se com a tradicional sardinha assada, a partir da meia-noite, e o concerto da Banda ATK, às 00h30.

O sábado, dia 22, começa às 9h30 com uma caminhada festiva, seguindo-se um passeio de motas pela vila, organizado pelo Glória MotoClube, às 10h30. Durante a tarde destacam-se o hastear da bandeira, às 16h00, o concerto da Associação Filarmónica União Lapense, às 16h30, e uma tarde de animação infantil, às 16h45.

Às 17h00 será inaugurada, no Museu Etnográfico, a exposição “1986-2026: 40 anos na Defesa, Divulgação e Valorização do Património Gloriano”, promovida pela Associação para a Defesa do Património Cultural e Etnográfico de Glória do Ribatejo e pela Casa do Povo. Meia hora depois abrem as exposições “Glória – O Traje: A Última Geração Jovem” e “O Talego – Expressão de Arte e Vivências”.

A noite começa às 21h00 com baile por Telmo Faria, seguido do espetáculo Tributo Cantor de Sonhos, às 22h30. À meia-noite e meia, fogo de artifício. O ponto alto da noite chega à 01h00 com o concerto dos ÁTOA, antes da continuação do baile com a DJ Joana Dinis, às 03h00.

O domingo, dia 23, começa às 7h30 com o peditório acompanhado pela Banda Sociedade Instrução Coruchense, que regressa ao palco às 15h00. O momento central do dia é a Missa Solene em Honra de Nossa Senhora da Glória, às 16h30, seguida do desfile de fogaças, às 17h00, e da Procissão, às 17h30.

À noite, o arraial reabre às 21h00 com baile por Jorge Paulo e Susana. Às 22h30 sobe ao palco a banda ÍRIS, seguida de fogo de artifício à meia-noite e da animação dos Queres É Pimba, a partir das 00h30.

O encerramento das festas, na segunda-feira, dia 24, começa às 10h00 com jogos tradicionais. Durante a tarde destacam-se o concerto da Banda Filarmónica de Muge, às 14h30, o espetáculo de freestyle com Humberto Ribeiro, às 15h00, e as tradicionais cavalhadas, às 17h00. Às 19h00 realiza-se a cerimónia de entrega da bandeira à nova Comissão de Festas.

A noite de encerramento começa às 21h00 com baile pelo Duo Cantigamente, antes do momento mais aguardado: o concerto do cantor Emanuel, às 22h30. A madrugada prossegue com os Cromos da Noite, às 00h30, e o DJ Lopez – Funk Edition Set, às 03h00.