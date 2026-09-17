Francisco Camilo leva a arte urbana ao Estádio Municipal de Almeirim 

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O Estádio Municipal de Almeirim está a ganhar uma nova imagem com a arte de Francisco Camilo, que está a concluir um mural dedicado a três dos maiores nomes do desporto português da atualidade: Nuno Mendes, Diogo Jota e Diogo Costa, ainda que não exista qualquer ligação destes atletas a Almeirim.

A obra, que está praticamente concluída, ocupa uma das paredes do recinto desportivo e pretende transformar aquele espaço num ponto de valorização da arte urbana e, simultaneamente, do desporto nacional.

O projeto nasceu de um desafio lançado pelo próprio Francisco Camilo à Câmara Municipal de Almeirim, que aceitou a proposta e decidiu apoiar a intervenção. O artista, que se dedica à pintura de murais, encontrou assim no Estádio Municipal um novo espaço para deixar a sua marca.

Francisco Camilo não é, contudo, um desconhecido em Almeirim. Foi o primeiro artista a realizar uma intervenção de arte urbana na cidade, junto ao Jardim Infantil “A Brincar” (perto da antiga GNR), dando início a uma ligação que agora ganha uma nova dimensão com este mural.

A escolha das figuras representadas não é igualmente fruto do acaso, mas sem qualquer ligação ao concelho de Almeirim ou mesmo ao distrito. Francisco Camilo já tinha trabalhado a imagem de Diogo Jota, tendo sido o responsável pela pintura do jogador para uma campanha da Galp associada ao último Campeonato do Mundo. O regresso à figura do futebolista português surge agora num trabalho que junta também Nuno Mendes e Diogo Costa.

A intervenção no Estádio Municipal combina, desta forma, duas das áreas que marcam o percurso do artista: a arte urbana e o desporto. A técnica e a dimensão do mural permitem dar uma nova vida a uma parede do espaço desportivo, recentemente requalificado, aproximando a arte da comunidade e tornando-a acessível a todos os que passam pelo recinto.

Com a obra já na fase final, falta pouco para que o mural fique completamente concluído e possa ser apreciado por atletas, famílias e todos os utilizadores do Estádio Municipal.

Mais do que uma pintura numa parede, a intervenção de Francisco Camilo representa uma aposta na arte urbana como forma de expressão e de valorização dos espaços públicos, deixando em Almeirim mais uma obra que cruza cultura, identidade e desporto.