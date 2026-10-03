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    Trovoada e chuva intensa colocam Almeirim sob aviso laranja

    Por: Daniel Cepa 03 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O concelho de Almeirim está sob aviso laranja, na tarde e noite deste sábado, 3 de outubro, devido à previsão de trovoada, precipitação localmente forte, queda de granizo e rajadas de vento que poderão atingir os 90 quilómetros por hora.

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou o nível de aviso para o distrito de Santarém, que estava anteriormente sob aviso amarelo.

    Segundo a atualização divulgada pelo IPMA, existem condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, com acumulados de precipitação entre 20 e 40 milímetros numa hora.

    A previsão aponta ainda para a possibilidade de queda de granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas de vento entre 70 e 90 quilómetros por hora.

    O aviso laranja entrou em vigor às 16h17 e prolonga-se até às 21h00. O aviso abrange todo o distrito de Santarém, incluindo o concelho de Almeirim, e poderá ser atualizado em função da evolução das condições meteorológicas.

    Perante a possibilidade de chuva intensa em curtos períodos, a população deve evitar zonas suscetíveis a inundações rápidas e acumulação de água, assim como a permanência junto de árvores, postes, estruturas instáveis ou outros elementos que possam ser afetados pelo vento.

    Os condutores devem reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e evitar atravessar estradas inundadas ou locais onde não seja possível avaliar a profundidade da água.

    O aviso laranja é emitido quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, recomendando-se o acompanhamento das informações divulgadas pelo IPMA, pela Proteção Civil e pelas restantes autoridades.

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