Domingo, outubro 4, 2026 04:00
    Sociedade

    Chamas atingem entrada de habitação em Fazendas de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 04 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O anexo de uma habitação foi atingido por um incêndio ao início da madrugada deste domingo, 4 de outubro, na Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, em Fazendas de Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o incêndio não provocou feridos, mas causou danos materiais consideráveis na zona de entrada da habitação.

    As chamas foram detetadas por pessoas que passavam no local e que, com recurso a extintores, conseguiram conter o incêndio até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Os moradores não se terão apercebido de imediato do sucedido, tendo sido os transeuntes a dar o alerta e a iniciar o combate às chamas.

    O alerta foi dado pelas 00h26. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas.

    A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alpiarça tomou conta da ocorrência.

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