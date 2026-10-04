Chamas atingem entrada de habitação em Fazendas de Almeirim

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O anexo de uma habitação foi atingido por um incêndio ao início da madrugada deste domingo, 4 de outubro, na Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o incêndio não provocou feridos, mas causou danos materiais consideráveis na zona de entrada da habitação.

As chamas foram detetadas por pessoas que passavam no local e que, com recurso a extintores, conseguiram conter o incêndio até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Os moradores não se terão apercebido de imediato do sucedido, tendo sido os transeuntes a dar o alerta e a iniciar o combate às chamas.

O alerta foi dado pelas 00h26. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alpiarça tomou conta da ocorrência.