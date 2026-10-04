Em Santarém celebra-se o Dia Mundial do Animal

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Hoje celebra-se os companheiros de vida, mas também reforçando a responsabilidade coletiva: proteger, respeitar e cuidar de todos os animais.

Em Santarém, a proteção animal não é apenas uma intenção, é um compromisso diário. Já antes da publicação da Lei n.º 38/2026, de 3 de agosto, que veio reforçar e clarificar a importância do socorro, busca, salvamento e proteção animal, já preparávamos uma resposta permanente através do CROAS – Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém e agora mais recentemente também com l serviço de Ambulância Animal, que 24 horas por dia presta auxílio, resgata e transporta animais em situação de risco.

A autarquia escalabitana está também igualmente a ultimar a criação do Plano Operacional Complementar de Proteção e Socorro Animal de Santarém (POCPSA-Santarém), um instrumento que permitirá reforçar a coordenação e definir procedimentos claros para responder a ocorrências complexas que envolvam animais.

Os animais fazem parte da comunidade e merecem o nosso respeito, cuidado e proteção. Neste Dia Mundial do Animal, Santarém renova a dedicação a uma causa que reflete os valores de uma sociedade mais humana e responsável.