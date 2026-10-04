José Rodrigues sagra-se vice campeão nacional de veteranos

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O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Rodrigues, sagrou-se vice campeão nacional de veteranos +50, na primeira presença de um atleta do Ténis Almeirim numa final individual de um Campeonato Nacional.

No encontro decisivo, José Rodrigues foi ultrapassado pelo número 3 nacional, André Mota, do Clube VII, pelos parciais de 6/1 e 7/6, com 7-5 no tie-break da última partida.

Depois de um primeiro set dominado pelo tenista de Lisboa, José Rodrigues teve um segundo parcial bem mais equilibrado, tendo estado na frente ao 5/4 e ao 6/5. A partida acabou por ir para o tie-break, onde André Mota acabou por se conseguir superiorizar.

Com este resultado, José Rodrigues arrrecada assim o troféu de vice campeão nacional de veteranos, depois de ter ultrapassado o número 5 e o número 2 nacional, no caminho até ao encontro decisivo.

O Campeonato Nacional de Veteranos decorreu entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro nos court’s da Vale do Lobo Tennis Academy, do Vilamoura Tennis e Padel e do Clube Ténis de Loulé.