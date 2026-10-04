Operação da GNR na Calha do Grou faz 27 detidos e apreende mais de 69 mil doses de droga

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Uma operação da Guarda Nacional Republicana realizada no âmbito de uma festa de música eletrónica, que decorreu na Calha do Grou, entre os concelhos de Almeirim e Chamusca, resultou na detenção de 27 pessoas e na apreensão de mais de 69 mil doses de produto estupefaciente.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a ação decorreu, no sábado, 3 de outubro, através do Destacamento Territorial de Santarém, no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal (OEPC). A operação incidiu na prevenção e no combate à criminalidade, no reforço da visibilidade policial e na fiscalização rodoviária nas imediações do evento.

Das 27 pessoas detidas, 26 são suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, enquanto a restante detenção se deveu à posse ilegal de arma.

Durante a operação, os militares apreenderam: 68.382 doses de MDMA; 672 doses de haxixe; 253 doses de ecstasy; 76 doses de liamba; 73 cigarros preparados com produto estupefaciente; 52 doses de cocaína; Oito doses de cogumelos alucinogénicos; Uma dose de LSD; Uma garrafa de 25 centilitros com MDMA líquido; Sete trituradores; Uma faca do tipo ponta e mola. O MDMA representou a larga maioria do produto estupefaciente apreendido, com mais de 68 mil doses.

A operação mobilizou 58 militares de diferentes valências do Comando Territorial de Santarém, nomeadamente do dispositivo territorial, intervenção, cinotécnica e investigação criminal.

A ação contou ainda com o reforço do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção, da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro (UEPS) e do Comando Territorial de Évora.

No âmbito da fiscalização rodoviária efetuada nas proximidades da festa foram ainda levantados dez autos de contraordenação.

A GNR não divulgou, até ao momento, as idades ou nacionalidades dos detidos, nem as medidas de coação aplicadas.