Domingo, outubro 4, 2026 04:00
    Sociedade

    Polícia Judiciária investiga tiroteio junto à Praça de Toiros de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 04 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A Polícia Judiciária foi chamada a investigar um tiroteio ocorrido cerca das 00h30, deste domingo, dia 4 de outubro, nas imediações da Praça de Toiros de Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma pessoa terá sido atingida durante o incidente, tendo sido transportada por meios próprios para o Hospital Distrital de Santarém. A ocorrência mobilizou patrulhas da Guarda Nacional Republicana de Almeirim, Alpiarça e Santarém.

    O incidente ocorreu junto aos estabelecimentos comerciais situados junto ao posto de abastecimento de combustíveis da Repsol. As circunstâncias que estiveram na origem dos disparos ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.

    Depois das primeiras diligências realizadas pela GNR, e por estar em causa a utilização de uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi acionada para assumir a investigação.

    Recorde-se que, em janeiro de 2025, ocorreu outro tiroteio na mesma zona.

    Notícia relacionada:

    Tiroteio em bomba de combustível em Almeirim

    (Em atualização)

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