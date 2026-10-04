Polícia Judiciária investiga tiroteio junto à Praça de Toiros de Almeirim

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A Polícia Judiciária foi chamada a investigar um tiroteio ocorrido cerca das 00h30, deste domingo, dia 4 de outubro, nas imediações da Praça de Toiros de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma pessoa terá sido atingida durante o incidente, tendo sido transportada por meios próprios para o Hospital Distrital de Santarém. A ocorrência mobilizou patrulhas da Guarda Nacional Republicana de Almeirim, Alpiarça e Santarém.

O incidente ocorreu junto aos estabelecimentos comerciais situados junto ao posto de abastecimento de combustíveis da Repsol. As circunstâncias que estiveram na origem dos disparos ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.

Depois das primeiras diligências realizadas pela GNR, e por estar em causa a utilização de uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi acionada para assumir a investigação.

Recorde-se que, em janeiro de 2025, ocorreu outro tiroteio na mesma zona.

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(Em atualização)