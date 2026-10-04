Domingo, outubro 4, 2026 13:06
    Sociedade

    Suspeitos dos disparos fogem à polícia e abandonam carro em Évora

    Por: Redação 04 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Os alegados autores dos disparos na bomba de gasolina de Almeirim foram intercetados em Évora, mas conseguiram fugir. Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a viatura em que seguiam foi intercetada naquela cidade, mas os ocupantes abandonaram o veículo e colocaram-se em fuga, encontrando-se ainda por localizar.

    Na última noite, segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma pessoa terá sido atingida durante o incidente, tendo sido transportada por meios próprios para o Hospital Distrital de Santarém. A ocorrência mobilizou patrulhas da Guarda Nacional Republicana de Almeirim, Alpiarça e Santarém.

    O incidente ocorreu junto aos estabelecimentos comerciais situados junto ao posto de abastecimento de combustíveis da Repsol. As circunstâncias que estiveram na origem dos disparos ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.

    Depois das primeiras diligências realizadas pela GNR, e por estar em causa a utilização de uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi acionada para assumir a investigação.

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