Suspeitos dos disparos fogem à polícia e abandonam carro em Évora

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Os alegados autores dos disparos na bomba de gasolina de Almeirim foram intercetados em Évora, mas conseguiram fugir. Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a viatura em que seguiam foi intercetada naquela cidade, mas os ocupantes abandonaram o veículo e colocaram-se em fuga, encontrando-se ainda por localizar.



Na última noite, segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma pessoa terá sido atingida durante o incidente, tendo sido transportada por meios próprios para o Hospital Distrital de Santarém. A ocorrência mobilizou patrulhas da Guarda Nacional Republicana de Almeirim, Alpiarça e Santarém.

O incidente ocorreu junto aos estabelecimentos comerciais situados junto ao posto de abastecimento de combustíveis da Repsol. As circunstâncias que estiveram na origem dos disparos ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.

Depois das primeiras diligências realizadas pela GNR, e por estar em causa a utilização de uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi acionada para assumir a investigação.