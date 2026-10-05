Almoço do Idoso reúne 800 seniores da freguesia de Almeirim

Imprimir

Cerca de 800 seniores participaram no Almoço do Idoso promovido pela Junta de Freguesia de Almeirim, esta segunda-feira, dia 5 de outubro, na Quinta da Feteira.

Helena Fidalgo, presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, destacou a importância do evento no combate ao isolamento da população mais velha, lembrando que alguns dos participantes apenas se encontram por ocasião deste almoço.

“Este almoço é de extrema importância, principalmente pelo convívio e pela possibilidade de todos se aproximarem, porque muitos deles só se encontram aqui”, afirmou.

Para a autarca, a iniciativa proporciona um dia diferente aos seniores e permite reconhecer o contributo que deram ao desenvolvimento da freguesia ao longo das suas vidas.

“Por tudo aquilo que já deram à nossa freguesia, este reconhecimento é, sem dúvida, uma mais-valia”, sublinhou Helena Fidalgo, defendendo a continuidade do almoço nos próximos anos.

A edição deste ano contou com cerca de 800 participantes, aproximando-se da capacidade do espaço disponibilizado para a realização do almoço.

Helena Fidalgo admite que, caso o número de inscrições continue a crescer, poderá ser necessário aumentar a capacidade disponível numa próxima edição.

“Se, no próximo ano, tivermos mais participantes, vamos ter de pedir à Quinta da Feteira para ampliar o espaço”, explicou, deixando um agradecimento aos responsáveis pelo local e pela forma como decorreu o serviço.

Executivo da Junta de Freguesia de Almeirim e Joaquim Catalão. presidente da Câmara Municipal de Almeirim

A presidente da Junta de Freguesia considera positivo que os seniores vivam durante mais tempo, embora reconheça os desafios colocados pelo envelhecimento da população.

“Os nossos seniores fazem falta a todos nós, aos netos e aos filhos. Ter o apoio familiar e ouvir as histórias dos nossos avós é, sem dúvida, uma mais-valia”, afirmou.

O almoço da terceira idade integra um conjunto de iniciativas dirigidas à população sénior da freguesia. Ao longo do ano, a Junta de Freguesia de Almeirim realiza habitualmente entre cinco e seis passeios.

Perante o elevado número de pessoas interessadas, os participantes vão alternando entre as diferentes deslocações. Quando são repetidos destinos de anos anteriores, a organização procura dar prioridade a quem ainda não teve oportunidade de os visitar.

Segundo Helena Fidalgo, estas iniciativas permitem que os seniores saiam de casa, conheçam novos locais e mantenham o contacto com outras pessoas.

“Cada vez mais, os nossos idosos estão isolados e sozinhos. A Junta de Freguesia tenta ter essa proximidade para com eles e manter estas iniciativas ao longo dos anos”, salientou.

A presidente da Junta de Freguesia destacou também a importância da parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, considerando que a dimensão do almoço e o número de participantes tornam indispensável o apoio da autarquia.

“Este almoço não poderia acontecer sem o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, porque envolve um valor muito elevado para os recursos da Junta de Freguesia”, explicou.

Helena Fidalgo acrescentou que, sem essa colaboração, a Junta teria de comprometer outras responsabilidades, nomeadamente a manutenção dos espaços verdes, do cemitério e das restantes áreas sob a sua gestão.

“Sem o apoio do município, seria completamente impossível realizar esta iniciativa”, afirmou.

A iniciativa realizou-se cerca de um ano depois de Helena Fidalgo ter assumido a presidência da Junta de Freguesia de Almeirim.

No balanço do primeiro ano de funções, a autarca destacou a proximidade com os fregueses, o trabalho desenvolvido pelos funcionários e a colaboração com o Município de Almeirim.

“Tem sido uma experiência muito positiva, principalmente pela proximidade com os fregueses. Gosto de andar na rua e considero que tenho conseguido desenvolver o trabalho”, afirmou.

Helena Fidalgo manifestou ainda a intenção de continuar a melhorar os espaços e os serviços da freguesia, valorizando o trabalho realizado pelas equipas administrativas e operacionais.

“O Executivo mantém um contacto permanente com todos os trabalhadores, incluindo o pessoal de rua, que, por vezes, não recebe a devida valorização. É um trabalho muito digno”, frisou.

“A minha experiência não poderia estar a correr melhor. Estou orgulhosa de todos nós”, concluiu.

O almoço promovido pela Junta de Freguesia contou com a animação de Carlos Marmelada e atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim.