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    Região

    Médica da ULS Lezíria vence prémio de melhor comunicação oral em congresso sobre dor

    Por: Daniel Cepa 05 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Sónia Menezes, médica anestesiologista e coordenadora da Unidade de Dor Crónica da Unidade Local de Saúde da Lezíria, foi distinguida com o prémio de melhor comunicação oral no Congresso Multidisciplinar da Dor, realizado, entre os dias 16 e 18 de setembro, no Porto.

    A distinção foi atribuída pelo trabalho “Para além do alívio da dor: o impacte da capsaicina tópica a 8% na melhoria da funcionalidade na neuropatia periférica induzida pela quimioterapia”.

    Segundo a ULS Lezíria, o prémio reconhece a qualidade científica do trabalho e da investigação desenvolvidos na área da dor crónica, destacando também a atividade realizada pela respetiva Unidade de Dor Crónica.

    Durante o congresso, Sónia Menezes apresentou ainda, em formato de póster eletrónico, o caso clínico “Quando a dor persiste durante décadas: um caso de dor crónica refratária pós-colecistectomia tratado com canabidiol”.

    Os prémios do Congresso Multidisciplinar da Dor foram atribuídos às comunicações orais e aos pósteres eletrónicos que alcançaram as classificações científicas mais elevadas.

    A distinção dá visibilidade ao trabalho realizado pela equipa da ULS Lezíria na avaliação, investigação e acompanhamento de pessoas com dor crónica.

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