Portugal de Lés-a-Lés Off-Road passou por Almeirim e plantou 20 sobreiros na Herdade dos Gagos

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A segunda etapa do 11.º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road terminou em Almeirim, depois de uma ligação com mais de 340 quilómetros desde Viseu, ficando também marcada pela plantação de 20 sobreiros na Herdade dos Gagos, em Fazendas de Almeirim.

A iniciativa ambiental integrou a oitava Campanha de Sensibilização Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés, promovida no âmbito do evento organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

Depois de atravessarem grandes extensões de eucaliptais durante a etapa, vários motociclistas trocaram as motos pelas pás e participaram na plantação dos sobreiros na Herdade dos Gagos.

Segundo a organização, a ação pretende contribuir para uma mudança na floresta portuguesa, criando espaço para espécies autóctones e sensibilizando os participantes para a necessidade de proteger o futuro ambiental do território.

Os sobreiros plantados em Fazendas de Almeirim deverão constituir um dos legados da passagem pelo concelho daquela que é apresentada como uma das maiores iniciativas europeias de todo-o-terreno turístico.

A segunda etapa ligou Viseu a Almeirim ao longo de um percurso com mais de 340 quilómetros, combinando zonas técnicas, estradões mais rápidos, pedras, regos e terrenos ligeiramente escorregadios.

A chuva caída durante a noite reduziu o pó esperado em vários troços, proporcionando melhores condições de tração, embora a etapa tenha continuado a representar um desafio para os participantes e para as respetivas motos.

Na chegada a Almeirim, junto à Praça de Toiros, vários motociclistas receberam apoio dos profissionais da Osteomotus para recuperar das dores e lesões provocadas pela exigência física do percurso, sobretudo ao nível dos ombros, braços e zona lombar.

A caravana reuniu participantes portugueses e estrangeiros, com destaque para a presença de motociclistas espanhóis, que representaram mais de 10% dos inscritos, além de aventureiros provenientes de países como a África do Sul.

Entre os participantes internacionais estiveram os sul-africanos Derek Lubbers e Sean Dunstan, que viajaram de Joanesburgo para Londres, de onde seguiram de carrinha com as motos até Portugal. Depois de uma primeira participação em 2025, os dois regressaram para voltar a percorrer o país fora de estrada.

Após a chegada e a passagem por Almeirim, os participantes prepararam a terceira e última etapa, com cerca de 375 quilómetros, em direção a Portimão.

O percurso final previa troços em pisos de areia até às proximidades de Alcácer do Sal, seguindo-se zonas mais rápidas no sul do país e a passagem pela serra algarvia antes da chegada.

Além da vertente desportiva e turística, a passagem do Portugal de Lés-a-Lés por Almeirim deixou uma marca ambiental no concelho, através da plantação dos 20 sobreiros na Herdade dos Gagos.