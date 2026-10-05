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    União de Almeirim continua imparável na Taça do Ribatejo. Benfica do Ribatejo volta a perder

    Por: Daniel Cepa 05 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O União Futebol Clube de Almeirim venceu o Rebocho, por 3-1, e somou o terceiro triunfo consecutivo na fase de grupos da Taça do Ribatejo, enquanto o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo sofreu nova derrota, por 0-3, na receção ao Ortiga.

    A jogar em casa, o UFC Almeirim adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, através de Bernardo Oliveira. Gabriel Nogueira aumentou a vantagem, aos 42 minutos, levando a formação almeirinense para o intervalo com dois golos de diferença.

    Na segunda parte, Vítor Bernardo marcou o terceiro golo do União de Almeirim, aos 50 minutos, confirmando mais uma vitória da equipa no regresso ao futebol sénior.

    Com este resultado, o UFC Almeirim soma três vitórias em três jornadas e continua invicto na competição.

    Já o GDBR recebeu o Ortiga, mas não conseguiu evitar uma derrota por 0-3. A formação de Benfica do Ribatejo somou, assim, o segundo desaire consecutivo na fase de grupo

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