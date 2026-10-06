Alpiarça homenageia José Relvas nas comemorações da Implantação da República

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Alpiarça assinalou o 116.º aniversário da Implantação da República Portuguesa com uma homenagem a José Relvas e aos republicanos, um concerto da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro e visitas orientadas à Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça.

As comemorações do 5 de Outubro começaram junto ao monumento dedicado a José Relvas, no Jardim Municipal de Alpiarça, onde a presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, depositou um arranjo floral.

A cerimónia incluiu uma evocação da vida e do percurso de José Relvas, uma das figuras ligadas à implantação do regime republicano e responsável pela proclamação da República, a 5 de outubro de 1910, na varanda dos Paços do Concelho de Lisboa.

A homenagem reuniu elementos do Executivo da Câmara Municipal de Alpiarça, vereadores, representantes das autarquias locais, da Guarda Nacional Republicana (GNR), dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e de associações e entidades do concelho.

Para o Município de Alpiarça, as comemorações assumem um significado particular devido à ligação de José Relvas ao concelho e à Casa dos Patudos, antiga residência do político e diplomata, onde permanece preservada uma parte importante do seu legado e património.

A cerimónia procurou também recordar os valores de cidadania, liberdade e participação cívica associados à República e a importância de preservar a memória das figuras que marcaram a história do país.

Durante a tarde, as comemorações prosseguiram no Pólo Enoturístico da Casa dos Patudos, com um concerto da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro.

A atuação associou a música e a cultura à evocação da Implantação da República Portuguesa, decorrendo num dos espaços de referência do património cultural do concelho.

O Município de Alpiarça agradeceu a participação da coletividade e destacou o respetivo contributo para a dinamização cultural e a valorização do património local.

A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebeu, ao longo do dia, várias visitas orientadas gratuitas, proporcionando aos participantes um contacto mais próximo com o edifício, as coleções e a memória de José Relvas.

Entre os visitantes esteve um grupo de enfermeiros que frequentou o curso de Enfermagem no Instituto Politécnico de Santarém. No final da visita, o grupo foi surpreendido por uma atuação da Tuna Académica da Escola Superior de Saúde de Santarém.

O momento permitiu recordar experiências do período académico e homenagear alguns elementos do grupo que também tinham integrado a tuna.

As comemorações juntaram, assim, homenagem, música, património e partilha de memórias em diferentes espaços ligados à história e à identidade de Alpiarça.