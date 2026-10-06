Terça-feira, outubro 6, 2026 16:06
    Sociedade

    Colisão seguida de capotamento provoca dois feridos na Zona Industrial de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 06 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Uma colisão entre um quadriciclo e uma viatura ligeira de passageiros, seguida de capotamento, provocou dois feridos, um deles grave, na manhã desta terça-feira, 6 de outubro, na Zona Industrial de Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, as vítimas são um homem, de 73 anos, e uma mulher, de 60. O homem sofreu ferimentos considerados ligeiros, enquanto a mulher ficou gravemente ferida.

    As duas vítimas foram assistidas e estabilizadas no local pelas equipas de socorro, sendo posteriormente transportadas para o Hospital Distrital de Santarém.

    O acidente ocorreu no cruzamento da Rua D com a Rua C e o alerta foi dado pelas 10h12.

    Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, apoiados por três viaturas.

    A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

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