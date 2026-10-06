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    Cultura

    Gentes de Almeirim promove ciclo de conferências dedicado ao folclore e à etnografia em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 06 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, recebe, nos dias 14, 21 e 28 de outubro, um ciclo de três conferências dedicado ao folclore, à etnografia e à preservação da cultura popular tradicional. A iniciativa é organizada pelo Grupo Gentes de Almeirim, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Federação do Folclore Português.

    As conferências realizam-se sempre às 21h30, são gratuitas e não necessitam de inscrição. A organização dirige a iniciativa aos elementos dos grupos de folclore, às pessoas interessadas pela cultura popular tradicional e ao público em geral.

    A primeira sessão realiza-se, no dia 14 de outubro, sob o tema “Folclore e folclorização: uma perspetiva de futuro”. A conferência será conduzida por Ludgero Mendes, presidente da Assembleia Geral da Federação do Folclore Português. A sessão pretende promover uma reflexão sobre a forma como o folclore é representado e transmitido, assim como sobre os desafios colocados aos grupos na preservação das práticas e manifestações tradicionais.

    O segundo encontro está marcado para 21 de outubro e terá como tema “A arte de bem trajar”. Daniel Café, presidente da Federação do Folclore Português, será o responsável pela conferência, que se vai centrar na representação dos trajes tradicionais e na importância do rigor histórico e etnográfico na forma como são apresentados pelos grupos de folclore.

    O ciclo termina, no dia 28 de outubro, com a conferência “Recolhas: como interpretar?”, orientada por Rita Cachulo Pote, coordenadora do Conselho Técnico do Ribatejo da Federação do Folclore Português. A última sessão será dedicada à interpretação das recolhas etnográficas, um trabalho essencial para documentar e preservar os usos, os costumes, as tradições, os cantares, as danças e outros elementos da memória coletiva das comunidades.

    As três conferências começam às 21h30, no Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, e têm entrada livre.

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