Jornadas Sociais de Almeirim debatem envelhecimento, pobreza e inovação social

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O Espaço Multiusos de Almeirim recebe, nos dias 20 e 21 de outubro, as Jornadas Sociais do Concelho de Almeirim 2026, uma iniciativa dedicada ao envelhecimento, à pobreza, à inovação social e à apresentação de projetos desenvolvidos por instituições da região.

Organizadas pelo Município de Almeirim, através da área da Ação Social, as jornadas incluem palestras, painéis de debate, atividades lúdicas, uma feira social, teatro de revista, uma exposição de fotografia e uma mostra gastronómica.

A participação nas jornadas é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até 18 de outubro.

Primeiro dia dedicado ao envelhecimento e à longevidade

O programa começa, na terça-feira, 20 de outubro, às 09h30, com a abertura da Feira Social, que contará com a presença de Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e de representantes das entidades parceiras.

Na mesma manhã será inaugurada a exposição de fotografia “As novas mulheres do meu país”, organizada pela Associação Pró-Abracar, e “O Abraço”, promovida pelo projeto Contrato Local de Desenvolvimento Social de quinta geração.

O programa inclui ainda várias atividades lúdicas: 10h00: Desporto Sénior; 10h30: Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL); 11h00: Grupo de Alunos da Escola Básica Febo Moniz; 11h30: Universidade Sénior de Almeirim (USAL).

Depois de uma pausa para almoço, a receção aos participantes começa às 14h00, seguindo-se, às 14h30, a palestra “Conversas que importam: dignidade no envelhecimento”.

A sessão de abertura contará com representantes da Câmara Municipal de Almeirim e da Segurança Social, assim como com Susana Pestana, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Núcleo Distrital de Santarém da European Anti-Poverty Network Portugal (EAPN Portugal). A intervenção assinalará também o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Segue-se o painel “Preparar o futuro e a longevidade”, dedicado à construção do futuro desde hoje, à gestão das relações, à sustentabilidade financeira, ao redesenho do projeto de vida e ao planeamento das decisões relacionadas com o envelhecimento. O painel será moderado por Ricardina Dias e contará com intervenções de Paula Guimarães e Rosário Zukete.

Os trabalhos prosseguem depois de uma pausa, às 16h00, estando o debate e encerramento previstos para as 16h30.

Teatro de revista e apresentação de projetos sociais no segundo dia

Na quarta-feira, 21 de outubro, a Feira Social retoma as atividades às 09h30, com oficinas e outras iniciativas.

Às 10h30, sobe ao palco do Espaço Multiusos de Almeirim o espetáculo de teatro de revista “Sempre que a Revista Canta!”, com Cidália Moreira, Maria Tavares, Bárbara Santos e Vítor Emanuel.

A entrada no espetáculo é gratuita, sendo necessário levantar previamente o bilhete no Espaço do Cidadão de Almeirim.

Depois da pausa para almoço e da abertura do secretariado, o programa da tarde começa, às 14h00, com a palestra “Inovação social: pensar o social fora da caixa”.

A sessão terá como orador Francisco Fragoso e será moderada por Helena Duarte, da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

As Jornadas Sociais vão também dar a conhecer vários projetos desenvolvidos por instituições da região: 14h20: Associação Pró-Abracar, Casa Comunitária, em Almeirim; 14h45: Gabinete de Santarém da Ajuda de Mãe, projeto ReUse by Ajuda de Mãe; 15h05: Centro de Bem-Estar Social de Vale Figueira, projeto Figueira de Sabores; 15h20: Centro Paroquial de Abrã, projeto Semear Afetos; 15h45: Santa Casa da Misericórdia de Santarém e Centro de Acolhimento 1.º Passo, projeto Reino, dedicado à inclusão através da inovação; 16h15: Centro de Reabilitação e Inclusão Torrejano (CRIT), projeto Mercado & Sabores do CRIT.

Francisco Fragoso fará o comentário final, às 16h35, seguindo-se uma visita à exposição.

O encerramento das jornadas está marcado para as 17h00, com a iniciativa “Viagem ao mundo dos sabores…”, uma mostra gastronómica de vários países, acompanhada por um momento cultural organizado pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social de quinta geração.