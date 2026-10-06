Open AlmeirINN e FIP Bronze reúnem 726 atletas em Almeirim

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O AlmeirINN Padel recebeu duas competições distintas entre 28 de setembro e 4 de outubro: a quarta edição do Open AlmeirINN Padel, prova nacional que reuniu 616 participantes, e o FIP Bronze Almeirim, competição internacional que contou com mais 110 atletas.

No total, as duas provas levaram 726 atletas a Almeirim, além de equipas técnicas, familiares e adeptos provenientes de várias regiões e países.

Apesar de terem decorrido parcialmente em simultâneo e partilhado algumas das estruturas organizativas, o Open AlmeirINN Padel e o FIP Bronze Almeirim foram competições diferentes.

O Open AlmeirINN Padel, de classe 10.000 da Federação Portuguesa de Padel (FPP), realizou-se entre 29 de setembro e 4 de outubro. O FIP Bronze Almeirim, integrado no calendário internacional da modalidade, começou um dia antes, a 28 de setembro, e terminou igualmente a 4 de outubro.

Segundo a organização, alguns dos encontros foram também disputados nas instalações do clube parceiro WOW Padel.

Open AlmeirINN Padel reuniu 616 atletas

A quarta edição do Open AlmeirINN Padel contou com 616 atletas, mais 90 do que na edição anterior, distribuídos por cinco categorias masculinas e cinco femininas.

Na competição masculina, Tiago Abreu e Zé Maria Grilo venceram a categoria M2, diante de Fábio Ferreira e Diogo Oliveira.

Em M3, o primeiro lugar pertenceu a José Duarte e Nuno Leite, tendo Miguel Natário e Henrique Muxagata terminado como finalistas.

Mauro Silva e João Compôete venceram a categoria M4, enquanto João Ferreira e Tiago Antunes alcançaram a final.

Em M5, Daniel Gomes e Francisco Antunes conquistaram o título diante de Tiago Silva e José Fernandes.

Na categoria M6, a vitória foi alcançada por Rodrigo e João Raposo, ficando Gonçalo Galvão Teles e Rui Cardoso na segunda posição.

Na competição feminina, Vera Cavalheiro e Joana Jorge venceram a categoria F2, superando Laura Ferreira e Mónica Galambas.

Em F3, Carolina Sarzeda e Patrícia Santos conquistaram o primeiro lugar, diante de Helena Pedroso e Neuza Barreto.

A categoria F4 foi ganha por Cláudia Costa e Inês Godinho Bastos, tendo Marta Modesto e Fernanda Faria terminado como finalistas.

Em F5, Filipa Sapinho e Joana Pedro venceram Cátia Barreto e Naty.

Na categoria F6, Teresa Gomez e Ana Margarida Fernandes conquistaram o primeiro lugar, enquanto Jéssica Breia e Bárbara Lima chegaram à final.

Dupla portuguesa faz história no FIP Bronze Almeirim

Em paralelo com o Open AlmeirINN Padel, realizou-se, entre 28 de setembro e 4 de outubro, a segunda edição do FIP Bronze Almeirim, competição internacional que reuniu mais de 110 atletas.

No quadro feminino, Clarinha Santos, número um nacional, e Ana Catarina Nogueira, número dois, tornaram-se a primeira dupla portuguesa a conquistar o título do FIP Bronze Almeirim.

A final colocou frente a frente as duas primeiras duplas cabeças de série da competição. Clarinha Santos e Ana Catarina Nogueira venciam por 4-1 quando Lorena Vano, que jogava ao lado de Carmen Castillón Gámez, teve de desistir por motivos de saúde.

As novas campeãs sucederam a Mónica Gómez Rivas e Carolina Navarro Björk, vencedoras da primeira edição, realizada em 2025.

No quadro masculino, o título foi conquistado pelos espanhóis Iago Fuertes Leonardo, de 16 anos, e Alejandro García Calahorro, de 17.

Na final, a jovem dupla espanhola venceu os portugueses Pedro Graça e Peu Araújo, números um e dois do ranking nacional, respetivamente, pelos parciais de 7-5 e 6-2.

Iago Fuertes Leonardo e Alejandro García Calahorro sucederam aos espanhóis Agustín Reca e Álvaro López Luque, campeões da primeira edição do torneio, em 2025.

O FIP Bronze Almeirim terminou, assim, com uma vitória portuguesa no quadro feminino e um triunfo espanhol no masculino, numa edição marcada também pela juventude dos novos campeões.

A realização das duas competições permitiu juntar, durante sete dias, o padel nacional e internacional em Almeirim.

O Open AlmeirINN Padel registou um crescimento de 90 atletas em relação à edição anterior, enquanto o FIP Bronze voltou a trazer ao concelho jogadores de diferentes nacionalidades e uma prova integrada no circuito internacional.

A organização destacou a presença do público ao longo da semana e o trabalho desenvolvido pelas equipas de arbitragem, fisioterapia, organização e apoio aos atletas.

As duas competições contaram com o envolvimento da FPP, do WOW Padel, do Restaurante O Forno, do Município de Almeirim e dos restantes parceiros.