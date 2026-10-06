Terça-feira, outubro 6, 2026 16:03
    Cultura

    Revista à portuguesa com Cidália Moreira sobe ao palco em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 06 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Espaço Multiusos de Almeirim recebe, no dia 21 de outubro, às 10h30, o espetáculo “Sempre que a Revista Canta!”, apresentado pela Associação Cultural Sonhos em Cena e protagonizado por Cidália Moreira, Maria Tavares, Bárbara Santos e Vítor Emanuel.

    O espetáculo leva a Almeirim uma nova produção de teatro de revista, combinando música, interpretação e humor num formato associado à tradição da revista à portuguesa.

    A produção conta com textos de Renato Pino, Rogério Fonseca e Tiago Torres da Silva, música de Carlos Dionísio e encenação de Ricardo Miguel.

    A execução da guarda-roupa está a cargo de Marlene Fernandes, enquanto Teresa Rita Pereira assina a cartaz e a cenografia. A produção é assegurada pela Associação Cultural Sonhos em Cena, através de Ricardo Miguel e João Baptista.

    A apresentação está integrada nas Jornadas do Concelho de Almeirim 2026 – Jornadas Sociais e destina-se a maiores de 12 anos.

    A entrada é gratuita, mas os bilhetes devem ser levantados previamente no Espaço do Cidadão de Almeirim.

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