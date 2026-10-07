Chamusca recebe 5.ª edição do Festival Analógica dedicada à fotografia analógica

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A Chamusca volta a ser palco da fotografia analógica nos dias 10 e 11 de outubro, com a realização da quinta edição do Analógica – Festival de Fotografia, um evento pioneiro que reúne fotógrafos, autores, editores e entusiastas desta prática artística num programa diversificado de exposições, workshops, conversas, mercado especializado e performances.

Organizado pela Escola de Fotografia, em parceria com o Município da Chamusca, o festival decorre entre o Edifício de São Francisco e a Biblioteca Municipal, promovendo o contacto com processos fotográficos tradicionais e experimentais, bem como a partilha de conhecimentos entre profissionais e amadores.

Entre os destaques da programação está a inauguração da exposição “Cóclea”, de Alexandre de Magalhães, marcada para a tarde de 10 de outubro, na Biblioteca Municipal. O projeto explora temas como a perceção, a escuta e a relação entre o ser humano e o mundo natural através de uma abordagem fotográfica contemporânea.

Ao longo dos dois dias, os participantes poderão frequentar workshops dedicados ao retrato em grande formato, à revelação de película através de processos botânicos, à criação de auto-retratos em fotografia a cores e à experimentação fotográfica para famílias.

O festival inclui ainda um Mercado Analógico, onde estarão presentes fotógrafos, editoras e vendedores de equipamentos e materiais especializados, além de uma Mesa de Edição destinada a quem pretende desenvolver projetos editoriais ou publicar fotolivros.

As conversas programadas abordarão temas como a edição de fotolivros em Portugal, os 200 anos da fotografia e as relações entre fotografia, arquivo e prática artística. O programa contempla também momentos de convívio, uma performance coletiva intitulada “Danceteria Fotográfica” e a apresentação da obra multidisciplinar “Oh, Palavras Não”, que cruza imagem e música.

A organização destaca que o Analógica pretende afirmar-se como um espaço de encontro para todos aqueles que mantêm o interesse pelos processos fotográficos tradicionais, promovendo simultaneamente a descoberta do património e da identidade da Chamusca através da fotografia.