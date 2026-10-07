GNR detém 27 pessoas por condução com álcool e sem carta de condução

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 27 pessoas por crimes relacionados com a condução e detetou 521 infrações rodoviárias no distrito de Santarém, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro. Durante o mesmo período, foram registados 99 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 34 feridos leves.

Das detenções relacionadas com a atividade rodoviária, 16 ocorreram por condução sob o efeito do álcool e 11 por condução sem habilitação legal.

No âmbito das ações de fiscalização de trânsito, a GNR registou 521 infrações. A falta de inspeção periódica obrigatória foi a irregularidade mais frequente, com 77 autos, seguindo-se 29 por falta ou utilização incorreta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

Foram ainda detetadas 28 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil, 27 por excesso de velocidade, 23 por falta de iluminação e sinalização e 20 pela utilização indevida do telemóvel durante a condução.

A fiscalização permitiu também identificar 15 infrações relacionadas com o acondicionamento e a disposição da carga, 14 por anomalias nos pneus e 13 relacionadas com tacógrafos.

No balanço da sinistralidade, foram registados 99 acidentes rodoviários no distrito de Santarém. As ocorrências provocaram três feridos graves e 34 feridos leves, não existindo indicação de vítimas mortais no balanço divulgado pela GNR.

No total, o Comando Territorial de Santarém deteve 69 pessoas durante a semana. Além das detenções por crimes rodoviários, destacam-se 30 por tráfico de estupefacientes, quatro por desobediência, duas por ameaça e coação, uma por permanência ilegal em território nacional e uma por posse ilegal de arma.

Na área da fiscalização geral, foram elaborados 58 autos de contraordenação, dos quais 53 no âmbito da legislação policial, dois relacionados com a proteção e o bem-estar animal, dois com a defesa da floresta contra incêndios e um com o consumo de produtos estupefacientes.