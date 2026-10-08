Quinta-feira, outubro 8, 2026 12:01
    Sociedade

    Colisão entre três viaturas provoca dois feridos na EN118 em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 08 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Dois homens ficaram feridos na sequência de uma colisão entre três viaturas, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, na EN118, junto ao Casal Branco, em Almeirim.

    O acidente envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros e uma viatura ligeira de mercadorias. Segundo apurou O ALMEIRINENSE, as vítimas, com cerca de 80 e 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

    Os dois homens foram assistidos e estabilizados no local pelas equipas de emergência, sendo depois transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

    O alerta foi dado às 9h21. Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, apoiados por três viaturas.

    A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência. O trânsito esteve condicionado a uma faixa de rodagem enquanto decorreram as operações de socorro e limpeza da via.

    Etiquetas Relacionadas:
    acidentealmeirimBombeiroscasal brancocolisãoGNR

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Sopa da Pedra de Almeirim eleita a 18.ª melhor sopa do mundo

    BY-Daniel Cepa 8 de outubro, 2026
    Sociedade

    GNR detém 27 pessoas por condução com álcool e sem carta de condução

    BY-Daniel Cepa 7 de outubro, 2026
    Sociedade

    Jornadas Sociais de Almeirim debatem envelhecimento, pobreza e inovação social

    BY-Daniel Cepa 6 de outubro, 2026
    Política

    Almeirim uniformiza planos de segurança para eventos temporários e de curta duração

    BY-Daniel Cepa 6 de outubro, 2026
    Sociedade

    Colisão seguida de capotamento provoca dois feridos na Zona Industrial de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 6 de outubro, 2026
    Sociedade

    Almoço do Idoso reúne 800 seniores da freguesia de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 5 de outubro, 2026