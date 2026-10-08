Colisão entre três viaturas provoca dois feridos na EN118 em Almeirim

Imprimir

Dois homens ficaram feridos na sequência de uma colisão entre três viaturas, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, na EN118, junto ao Casal Branco, em Almeirim.

O acidente envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros e uma viatura ligeira de mercadorias. Segundo apurou O ALMEIRINENSE, as vítimas, com cerca de 80 e 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

Os dois homens foram assistidos e estabilizados no local pelas equipas de emergência, sendo depois transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado às 9h21. Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, apoiados por três viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência. O trânsito esteve condicionado a uma faixa de rodagem enquanto decorreram as operações de socorro e limpeza da via.