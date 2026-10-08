Colisão provoca um ferido no Pupo

Imprimir

Um homem de 74 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, ao final da tarde desta quinta-feira, 8 de outubro, na Avenida da Liberdade, no Bairro do Pupo, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima foi assistida no local pelas equipas de socorro, mas recusou o transporte para uma unidade hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado às 18h27. Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim tomou conta da ocorrência.

O trânsito esteve condicionado durante os trabalhos de socorro e de limpeza da via.