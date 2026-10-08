Quinta-feira, outubro 8, 2026 20:02
    Sociedade

    Colisão provoca um ferido no Pupo

    Por: Daniel Cepa 08 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Um homem de 74 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, ao final da tarde desta quinta-feira, 8 de outubro, na Avenida da Liberdade, no Bairro do Pupo, em Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima foi assistida no local pelas equipas de socorro, mas recusou o transporte para uma unidade hospitalar.

    O alerta para o acidente foi dado às 18h27. Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

    A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim tomou conta da ocorrência.

    O trânsito esteve condicionado durante os trabalhos de socorro e de limpeza da via.

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