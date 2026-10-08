Hospitalização domiciliária em debate na 5.ª conferência da ULS Lezíria

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A Unidade de Hospitalização Domiciliária da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) realiza, no próximo dia 29 de outubro, a quinta edição da conferência dedicada à partilha de experiências e boas práticas nesta área dos cuidados de saúde.

A iniciativa decorre no auditório da ULS Lezíria, no Hospital Distrital de Santarém (HDS), e conta com o apoio da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém. A participação é aberta ao público.

A sessão de abertura está marcada para as 10h00 e contará com a presença do Conselho de Administração da ULS Lezíria. Segue-se a apresentação do livro «Hospitalização Domiciliária», por Irene Santos e Isilda Ferreira.

Este momento será moderado por Yahia Abuowda, médico coordenador da Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULS Lezíria, e por Sónia Malaca, enfermeira especialista da mesma unidade.

Um dos momentos centrais da conferência será a apresentação da experiência da Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, subordinada ao tema «Estratégias para aumentar as admissões internas».

A intervenção estará a cargo de Elisabete Brum de Sousa, coordenadora daquela unidade, e será moderada por Gustavo Coimbra, diretor do Departamento de Medicina e adjunto da Direção Clínica para a área hospitalar da ULS Lezíria, e por Yahia Abuowda.

O programa inclui ainda a apresentação «Experiência de 7 anos do HDS», por Sónia Malaca. A intervenção dará a conhecer o percurso e a evolução da Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital Distrital de Santarém ao longo dos últimos sete anos.

O encerramento da quinta Conferência da Unidade de Hospitalização Domiciliária ficará a cargo de Teresa Massano, enfermeira gestora da unidade da ULS Lezíria.

A iniciativa pretende promover a troca de conhecimentos entre profissionais e divulgar modelos de acompanhamento que permitem prestar cuidados hospitalares no domicílio dos utentes.