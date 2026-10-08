Sopa da Pedra de Almeirim eleita a 18.ª melhor sopa do mundo

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A Sopa da Pedra de Almeirim foi considerada a 18.ª melhor sopa do mundo pelo TasteAtlas, plataforma internacional dedicada à gastronomia tradicional. A especialidade almeirinense obteve uma classificação de 4,3 pontos em cinco e foi a única receita portuguesa a alcançar os primeiros 20 lugares.

A lista das 100 melhores sopas do mundo, atualizada a 15 de setembro, foi elaborada com base em 59.185 avaliações dos utilizadores da plataforma, das quais 33.446 foram consideradas legítimas pelo sistema. O TasteAtlas indica que utiliza mecanismos para excluir votos atribuídos a contas automatizadas e classificações motivadas por patriotismo local ou nacional.

Além da 18.ª posição no ranking mundial, a Sopa da Pedra ocupa o primeiro lugar entre as sopas da Europa Ocidental, à frente da sopa de cebola francesa e da italiana pasta e ceci.

O TasteAtlas apresenta Almeirim como a “capital da Sopa da Pedra” e atribui à cidade a origem deste prato tradicional, preparado com feijão, batata, carnes de porco e enchidos, entre os quais chouriço e morcela. A plataforma recorda ainda a conhecida lenda do frade, cuja mensagem está associada à partilha e à solidariedade.

A classificação mundial é liderada pela vori-vori, do Paraguai, seguindo-se a beyran çorbası, da Turquia, e a soto Betawi, da Indonésia.

Entre os estabelecimentos recomendados para provar Sopa da Pedra em Almeirim, o TasteAtlas destaca os restaurantes Tertúlia da Quinta, O Toucinho e O Forno.

O resultado representa uma subida significativa para a especialidade de Almeirim. Em janeiro de 2025, a Sopa da Pedra ocupava o 75.º lugar na mesma lista, mantendo já nessa altura a classificação de 4,3 pontos.

O TasteAtlas ressalva que os seus rankings não devem ser entendidos como uma conclusão definitiva sobre a gastronomia mundial, tendo como objetivo divulgar pratos locais, valorizar as tradições gastronómicas e despertar a curiosidade dos consumidores.