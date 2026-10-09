Foros de Benfica recebe 5.º Encontro de Motas e Motorizadas

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O grupo motard As Velhinhas, de Foros de Benfica, promove, esta sexta-feira e sábado, dias 9 e 10 de outubro, a quinta edição do Encontro de Motas e Motorizadas.

A iniciativa contará com uma prova de arranques, uma procissão motard noturna pelo concelho de Almeirim, música ao vivo, animação com DJ, batismo de novos sócios e vários momentos de convívio.

O encontro abre esta sexta-feira, pelas 19h00, seguindo-se o jantar às 20h00. A segunda Prova de Arranques das Velhinhas está marcada para as 22h00, estando as inscrições disponíveis através do contacto 913 952 696. A animação musical da primeira noite ficará a cargo do DJ CMYKE, a partir da meia-noite.

No sábado, dia 10 de outubro, o recinto abre às 11h00 e o almoço será servido pelas 12h00. O batismo dos novos sócios está agendado para as 16h00.

Um dos principais momentos do programa será a procissão motard noturna pelo concelho, com partida prevista para as 18h00. O jantar tem início às 20h00, seguindo-se a entrega de lembranças, às 22h30.

A banda Trotil sobe ao palco pelas 23h00. A programação termina com a atuação da DJ Joana Diniz, a partir da meia-noite.

A organização terá ainda à disposição dos participantes e visitantes sopa da velha, petiscos e bifanas, num encontro dedicado à paixão pelas motas e motorizadas e ao convívio entre associados, participantes e público.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo e de vários órgãos de comunicação social, entre os quais O ALMEIRINENSE.