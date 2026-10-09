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    Cultura

    Paço dos Negros recebe primeiro Motochurrasco

    Por: Daniel Cepa 09 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Grupo de Amigos Motard’s de Paço dos Negros promove, este sábado, dia 10 de outubro, o primeiro Motochurrasco, numa iniciativa que junta motas, gastronomia, música e convívio.

    O programa começa às 12h00, com o almoço, seguindo-se, pelas 16h00, a bênção das motas, conduzida pelo padre Bruno, e o batismo dos novos membros do grupo.

    Às 17h00, realiza-se o sorteio dos prémios e a entrega de lembranças aos participantes. A animação musical começa às 18h00, com a atuação da banda Art 2 Rock.

    A festa prossegue pela noite dentro, com porco no espeto, comida e bebidas, acompanhadas pela animação do DJ Cremalheira.

    O primeiro Motochurrasco é organizado pelo Grupo de Amigos Motard’s de Paço dos Negros, fundado em 2016, e pretende reunir motociclistas, associados e população num dia dedicado ao convívio.

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