ULS Lezíria promove encontro “À conversa, pela vida”, no âmbito do Outubro Rosa

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A Unidade de Patologia Mamária (UPM) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promove, no próximo dia 30 de outubro, às 9h30, na Liga dos Amigos do Hospital de Santarém, o encontro “À conversa, pela vida”, integrado nas iniciativas do Outubro Rosa.

A iniciativa é dirigida às utentes acompanhadas pela UPM e às suas famílias e pretende proporcionar um momento de proximidade, partilha e convívio entre profissionais de saúde, utentes e familiares, num ambiente informal e acolhedor.

Ao longo da manhã, haverá espaço para a conversa e para a partilha de experiências, mas também para momentos de descontração, com música e humor, abordando igualmente temas que nem sempre são fáceis de conversar.

Com esta iniciativa, a Unidade de Patologia Mamária pretende reforçar a importância da proximidade e da comunicação no acompanhamento das pessoas com doença oncológica, valorizando a pessoa para além da doença.

Porque o cancro da mama faz parte de uma história, mas não pode ser a história toda.

“À conversa, pela vida” é, assim, um convite à partilha, à proximidade e à celebração da vida.