Segunda-feira, outubro 12, 2026 17:06
    Sociedade

    Almeirim recebe palestra “Diabetes: 100 anos a cuidar”

    Por: Daniel Cepa 11 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Cine Teatro de Almeirim recebe, no dia 23 de outubro, pelas 21h00, a palestra «Diabetes: 100 anos a cuidar», uma iniciativa dedicada à prevenção, acompanhamento e tratamento da doença.

    A sessão, subordinada ao tema «Um assunto que nos toca», contará com a participação de José Manuel Boavida, médico e presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), e de Isabel Correia, enfermeira especialista.

    Estarão também presentes António Pinheiro, médico da Unidade de Saúde Familiar Côrtes d’Almeirim, e Sara Tainha, coordenadora da Unidade de Saúde Familiar Marquesa de Alorna.

    A iniciativa pretende promover a informação e a sensibilização da população para a diabetes, assinalando um século de evolução nos cuidados prestados às pessoas com esta doença.

    O programa inclui ainda um momento de animação musical com a Tuna da Universidade da Terceira Idade de Santarém. A atividade contará igualmente com a participação do projeto Almeirim Desporto Sénior e está integrada na programação do «Outubro, Mês do Idoso».

    A palestra é organizada pela Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almeirim (ARPICAL) e pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.

    A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e com a colaboração do Centro de Saúde de Almeirim, da Unidade de Saúde Familiar Côrtes d’Almeirim, da Unidade de Saúde Familiar Marquesa de Alorna e dos Agrupamentos de Centros de Saúde da Lezíria. O ALMEIRINENSE associa-se à iniciativa como parceiro de comunicação.

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