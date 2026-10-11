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    Casal detido por suspeita de burlar idoso em 400 mil euros no Entroncamento e em Santarém

    Por: Daniel Cepa 11 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Um casal, de 38 e 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de ter burlado um homem de 90 anos em cerca de 400 mil euros, através de alegados negócios relacionados com a compra de automóveis e imóveis.

    As detenções foram realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, no âmbito da operação «Formíca». Os factos terão ocorrido entre 2022 e 2026, no Entroncamento e em Santarém.

    Segundo a Polícia Judiciária, os suspeitos terão atuado em conjunto e delineado um plano destinado a retirar dinheiro à vítima, considerada especialmente vulnerável devido à idade.

    O esquema tinha por base a apresentação de alegados negócios relacionados com a compra de automóveis e imóveis, que seriam supostamente vantajosos para o idoso. Contudo, as operações nunca chegavam a concretizar-se, alegando os suspeitos a existência de «erro ou engano».

    No decorrer da investigação, a PJ apurou que a vítima efetuou várias transferências bancárias para contas pertencentes a familiares e amigos dos suspeitos. O dinheiro seria posteriormente movimentado para uma conta da mulher detida.

    Além do crime de burla, está igualmente em investigação a alegada prática de branqueamento de capitais.

    Os dois suspeitos não têm profissão ou ocupação definida e possuem antecedentes criminais pela prática de vários crimes, de acordo com a informação divulgada pela Polícia Judiciária.

    Depois de presentes à autoridade judiciária competente, ficaram sujeitos a apresentações bissemanais no órgão de polícia criminal da área de residência e proibidos de contactar a vítima. Foram ainda obrigados a entregar os passaportes.

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