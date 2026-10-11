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    Desporto

    Paço Negros ganha Supertaça

    Por: Redação 11 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A ADCR Paço dos Negros venceu, este domingo, a supertaça do INATEL depois de vencer o SRC Pegões, nas grandes penalidades, por 4-2.

    A final terminou empatada a três golos no tempo regulamentar, obrigando a que a decisão do troféu fosse feita através da marcação de grandes penalidades.

    Bernardo esteve em destaque ao apontar dois dos três golos da equipa de Paço dos Negros. Capelo marcou o outro golo da formação do concelho de Almeirim.

    Na marcação das grandes penalidades, a ADCR Paço dos Negros foi mais eficaz e venceu por 4-2, garantindo a conquista da Supertaça.

    Nesta competição participaram o vencedor do campeonato e da taça INATEL.

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