Paço Negros ganha Supertaça

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A ADCR Paço dos Negros venceu, este domingo, a supertaça do INATEL depois de vencer o SRC Pegões, nas grandes penalidades, por 4-2.

A final terminou empatada a três golos no tempo regulamentar, obrigando a que a decisão do troféu fosse feita através da marcação de grandes penalidades.

Bernardo esteve em destaque ao apontar dois dos três golos da equipa de Paço dos Negros. Capelo marcou o outro golo da formação do concelho de Almeirim.

Na marcação das grandes penalidades, a ADCR Paço dos Negros foi mais eficaz e venceu por 4-2, garantindo a conquista da Supertaça.

Nesta competição participaram o vencedor do campeonato e da taça INATEL.