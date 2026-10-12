Almeirim recebe Vigília de Oração Missionária a 17 de outubro

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A Igreja Matriz de São João Baptista, em Almeirim, recebe no próximo sábado, dia 17 de outubro, pelas 21h00, uma Vigília de Oração Missionária, subordinada ao tema «Um em Cristo, unidos na missão».

O encontro tem como inspiração as palavras de Jesus no Evangelho de João: «Para que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e Eu em ti; para que assim eles estejam em Nós» (Jo 17, 21). A passagem bíblica serve de ponto de partida para a reflexão sobre a importância da união em Cristo e da participação dos cristãos na missão evangelizadora.

A vigília convida a comunidade a reunir-se em oração pela missão evangelizadora da Igreja, reforçando o compromisso de anunciar o Evangelho e a importância da união em Cristo.