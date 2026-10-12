Segunda-feira, outubro 12, 2026 17:07
    Sociedade

    Almoço solidário na Raposa angaria 1220 euros para os Bombeiros de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 12 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Um almoço solidário organizado no sábado, dia 10 de outubro, pela Junta de Freguesia da Raposa permitiu angariar 1220 euros a favor da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim.

    A iniciativa voltou a contar com a colaboração de Pedro Corte Real, que, pelo segundo ano consecutivo, preparou uma paelha para os participantes, cobrando um valor inferior ao habitualmente praticado.

    A Junta de Freguesia da Raposa agradeceu a participação de todas as pessoas que contribuíram para a angariação de fundos, destacando que muitas já tinham marcado presença no almoço solidário realizado em 2025.

    A junta deixou também uma palavra de reconhecimento aos voluntários que colaboraram na preparação e na realização da iniciativa. Entre os contributos mencionados estão os de António José Flausino, que ajudou na logística e preparou uma canja caseira, e Joaquim Nunes, responsável pelas bifanas e por outras tarefas de apoio.

    A Junta de Freguesia sublinhou que o envolvimento da população e dos voluntários foi determinante para o sucesso da iniciativa e para a entrega do donativo de 1220 euros aos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

    Numa mensagem dirigida à corporação, a organização agradeceu a disponibilidade permanente dos bombeiros para prestar socorro à população, realçando o esforço pessoal e familiar associado à missão.

    “Para os nossos bombeiros, deixamos um grande agradecimento por estarem sempre disponíveis para servir o próximo, deixando muitas vezes as suas famílias sem saberem quando regressam”, refere a Junta de Freguesia da Raposa.

    A mensagem termina com a garantia de apoio à corporação: “A Raposa está sempre convosco”.

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