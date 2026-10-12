Associação 20 Kms de Almeirim e CAJ Raposa terminam no top 5 do 1.º Prémio António Morgado

CAJ Raposa sobe ao pódio e Associação 20 Kms de Almeirim termina em quarto por equipas
O Clube Aventura Juvenil da Raposa (CAJ Raposa) encerrou a época de estrada de 2026 com um segundo lugar individual e a quinta posição por equipas no 1.º Prémio António Morgado, disputado este domingo, em Salir do Porto. A Associação 20 Kms de Almeirim terminou a competição coletiva no quarto lugar.
Magda Almeida, do CAJ Raposa, esteve em destaque ao conquistar o segundo lugar na prova feminina de cadetes, destinada a atletas Sub-17. A corrida teve uma extensão de 21,6 quilómetros, correspondente a seis voltas ao circuito.
A vitória pertenceu a Alícia Silva, da formação Marrazes/CMGD/Caiado, que concluiu a prova em 51 minutos e 31 segundos. Magda Almeida garantiu a segunda posição e levou as cores do CAJ Raposa ao pódio. Além do resultado individual, o CAJ Raposa alcançou o quinto lugar da classificação coletiva.
A Associação 20 Kms de Almeirim terminou imediatamente à frente, na quarta posição por equipas, colocando duas formações do concelho de Almeirim entre as cinco primeiras classificadas.
A competição assinalou a última prova de estrada da época de 2026 para as formações de Almeirim.
A primeira edição do Prémio António Morgado reuniu dezenas de jovens ciclistas numa jornada dedicada ao ciclismo de formação e contou com a presença de António Morgado, corredor da UAE Team Emirates-XRG e antigo atleta da Associação Escola de Ciclismo do Oeste (AECO).
A Federação Portuguesa de Ciclismo apresentou a prova como uma homenagem a uma das principais referências atuais do ciclismo português.