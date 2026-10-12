Doces conventuais e artes do claustro regressam ao Museu Diocesano de Santarém

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O Museu Diocesano de Santarém recebe, entre sexta-feira e domingo, dias 16, 17 e 18 de outubro, a 10.ª Mostra de Doces Conventuais e Artes do Claustro, com produtos monásticos e regionais, música, dança, visitas temáticas e atividades destinadas às escolas e famílias.

A iniciativa integra a programação cultural +Museu e as comemorações do Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, assinalado a 18 de outubro, Dia de São Lucas, padroeiro dos artistas.

Além de divulgar doces conventuais e outros produtos, a mostra pretende aproximar o público das comunidades monásticas e dar a conhecer o quotidiano, os carismas e o trabalho desenvolvido por quem vive em mosteiros e conventos.

A edição deste ano conta com a participação dos Monges de Singeverga, das Monjas de Cister, das Monjas Carmelitas de Bande, da Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus e de representantes das Monjas de Belém, do Couço.

Estarão também disponíveis doces conventuais provenientes de Portalegre, Chamusca, Pernes, do Convento dos Cardaes, em Lisboa, e de Pinheiro Grande, além de outros produtos regionais.

A entrada na mostra é livre, embora algumas atividades estejam sujeitas a reserva prévia e aquisição de bilhete.

A programação começa na sexta-feira, 16 de outubro, às 10h30, com a «Hora do Doce», num primeiro momento destinado às escolas e com a participação de representantes das comunidades monásticas.

A abertura oficial está marcada para as 11h45 e contará com a presença do bispo diocesano. Durante a tarde, o grupo A Era do Vinil assegura a animação musical, a partir das 14h30.

O programa prossegue às 15h00 com «Vida e Artes do Claustro», um momento de diálogo e testemunho sobre o quotidiano das comunidades monásticas presentes.

Às 15h30, os alunos do Curso de Educação e Formação da Escola Secundária Alexandre Herculano apresentam uma receita e dão a provar um doce conventual.

O primeiro dia termina com um workshop de danças medievais, promovido pela associação Dançarem, a partir das 21h30.

A mostra reabre no sábado, 17 de outubro, às 10h00. Pelas 11h30 realiza-se um workshop de ourivesaria religiosa, orientado pela associação Encadeamentos.

A tarde será especialmente dedicada às famílias e às crianças. Às 15h30 começa um workshop de escrita medieval, seguindo-se, às 16h30, uma atividade de esgrima histórica. Ambas as iniciativas são dinamizadas pela associação Encadeamentos.

Pelas 18h30, Sofia Vieira, da livraria Aqui Há Gato, orienta a sessão «Histórias de Sonho».

Às 21h00 realiza-se a visita temática noturna «O vinho na arte cristã e os doces conventuais», desenvolvida em parceria com a Quinta da Ribeirinha.

A atividade inclui uma prova de vinhos harmonizados com doces conventuais e termina com uma subida à Torre, onde haverá um apontamento musical de saxofone. A participação está sujeita a reserva prévia e tem um custo de 10 euros.

No domingo, 18 de outubro, o espaço abre às 10h00. Um dos principais momentos do último dia está marcado para as 15h00, com uma visita de autor conduzida pela jornalista e escritora Isabel Stilwell.

A visita vai explorar os vestígios do Paço Real de Santarém e a respetiva ligação a D. João II, figura central do livro mais recente da autora. A iniciativa inclui uma subida à Torre e uma sessão de autógrafos, estando igualmente sujeita a inscrição prévia e ao pagamento de 10 euros.

O Rancho Folclórico de Alcanhões atua a partir das 17h30. O encerramento da 10.ª Mostra de Doces Conventuais e Artes do Claustro está marcado para as 20h00.