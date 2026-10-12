Segunda-feira, outubro 12, 2026 17:08
    Desporto

    Fazendense perde na Malveira

    Por: Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A Associação Desportiva Fazendense perdeu por 3-1 frente ao Atlético Clube da Malveira, no domingo, dia 11 de outubro, em jogo da 5.ª jornada do Campeonato de Portugal. A equipa, liderada por Zé Miguel Dias, foi para o intervalo a perder por 2-0, ainda reduziu a desvantagem no início da segunda parte, mas não conseguiu evitar a derrota.

    A partida, disputada no Estádio das Seixas, em Malveira, começou com vantagem para a equipa da casa, que chegou ao primeiro golo aos 10 minutos. O Atlético Clube da Malveira voltou a marcar aos 16 minutos, estabelecendo o resultado em 2-0, que se manteve até ao intervalo.

    Na segunda parte, o Fazendense entrou com a necessidade de recuperar da desvantagem e conseguiu reduzir aos 51 minutos. Rodrigo Fernandes marcou o golo da formação de Fazendas de Almeirim, relançando a equipa na luta pelo resultado.

    No entanto, o Atlético Clube da Malveira voltou a aumentar a vantagem aos 55 minutos, fixando o resultado final em 3-1.

    Com este resultado, o Fazendense mantém-se no último lugar da tabela classificativa, com apenas um ponto.

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